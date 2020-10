Vitória Strada e Marcella Rica Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 12:13 | Atualizado 17/10/2020 12:14

Vitória Strada fez uma declaração de amor para a namorada, Marcella Rica no Instagram no final da noite desta sexta-feira (16), dia em que a atriz completou 29 anos.



Com uma foto das duas coladinhas, a Kyra de 'Salve-se Quem Puder', de Daniel Ortiz, escreveu: "Hoje é o dia dela que me olha de um jeito que me desmonta toda. Que fez morada no meu cangote e me deixou morar nas suas covinhas. Quando vi já queria caminhar com você. As borboletas no estômago me disseram isso, juro.E desde então eu agradeço por acordar todos os dias ao seu lado. Por poder vibrar com a sua felicidade e ver você brilhar cada dia mais com esse seu coração gigante. Te amo, você merece o mundo meu anjinho!".

Na última segunda-feira (12), Vitória fez 24 anos e Marcella não deixou em branco a comemoração: "Que a gente siga assim, porque a vida toda é pouco pro tempo que eu gostaria de passar com você. Te amo. Feliz ano novo".