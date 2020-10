Cleo e As Baías Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 12:36 | Atualizado 17/10/2020 12:37

Cleo Pires comandando uma festa fetichista. Esse é o mote central do clipe 'Você É do Mal', o trio paulistas As Baías, formado por Assucena, Rafael Acerbi e Raquel Virgínia. No vídeo, a atriz e cantora aparece mais sensual do que nunca e entre as cenas, há desde beijos entre Cleo e Assucena até pegação com modelos nus ou seminus, cobertos apenas com fitas ou com cuecas no estilo jock strap (que deixam o bumbum à mostra) ou com estampa de oncinha.



A filha de Fábio Júnior e Glória Pires,que nunca escondeu gostar do tema, aparece bem à vontade no clipe. O single, que chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (16), faz parte do projeto 'Respire & Coragem' da banda paulistana. Além da música com Cleo, ainda serão lançadas parcerias com Luísa Sonza, Linn da Quebrada e Kell Smith. O grupo As Baías também recebeu neste ano uma nova indicação ao Grammy Latino, a segunda consecutiva. Elas foram as primeiras artistas trans a concorrer ao prêmio, junto com Liniker no ano passado.