Lidi Lisboa Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 13:07 | Atualizado 17/10/2020 14:19

A atriz Lidi Lisboa bebeu demais na festa, que rolou na madrugada deste sábado (17), em ‘A Fazenda 12’. A peoa 'causou'. Pedi um beijo para Lucas, cantou, dançou, 'lutou' com Lipe e para completar fez xixi no chão do quarto principal. O resultado do vacilo foi que os participantes levaram uma punição de 24h sem água.

Jakelyne chegou a contar para a Lidi que aguém ter feito necessidades fisiológicas fora do lugar apropriado e, por isso, o grupo todo foi punido. Mas, a atriz não se manifestou dando a impressão de que ou ela não se lembrou do que fez ou resolveu ficar quieta.

Publicidade