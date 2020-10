Neymar em Barra Grande Reprodução

Publicado 17/10/2020 13:50

Acostumado a passar a semana que antecede a virada do ano em Barra Grande, no litoral sul da Bahia, Neymar vai ter que correr atrás de uma nova mansão, se quiser manter a tradição. A casa de praia cinematográfica do publicitário Duda Mendonça já foi alugada para outro inquilino no período entre o Natal e o Réveillon, segundo o site aloalobahia.

Alguém foi mais rápido e reservou o imóvel, que fica de frente à praia e é maior que o hotel vizinho, a pousada Taipu de Fora. A propriedade tem três andares com diversas suítes, um heliponto e um largo artificial. Os corretores locais cruzam os dedos para o atacante do Paris Saint-Germain procure outra mansão no lugar. Tudo de olho na comissão.