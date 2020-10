Bruno Gagliasso Reprodução

Bruno Gagliasso compartilhou neste sábado (12) em suas redes sociais, as imagens da construção de um rancho na região do Paraíba do Sul, no interior do Rio, para preservação natural de espécies. Sim, o ator está construindo um tipo de fazenda com até uma fonte. "Cada visita ao terreno é uma nova alegria. Ver esse santuário ganhando forma, imaginar todas as espécies que vão poder viver livremente e em segurança, ver tanto amor e trabalho dando resultado me enche de felicidade", escreveu o ator. O Rancho da Montanha foi o nome dado pela família ao local.