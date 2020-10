Sophia Abrahão Reprodução

Por O Dia

Publicado há 16 horas

A atriz Sophia Abrahão é uma das participantes da websérie Smile Makers no Youtube e no sexto episódio, ela contou como a música tem a ajudado durante o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.



"Tenho usado bastante a música como válvula de escape, porque estamos nesse momento conturbado. Me relaxa", comenta a atriz que também conversou sobre outros assuntos como a importância da conscientização das mulheres para o câncer mama, principalmente, neste mês, da tradicional campanha 'Outubro Rosa'.

A mães das irmãs Erika e Rachel Abreu, Sandra, venceu um câncer de mama, já em estágio avançado, e apareceu dando um depoimento que emocionou Sophia. "Eu estou aqui para dar esse testemunho de como Jesus é maravilhoso e como o amor da família também sustenta a dor de qualquer um que tenha essa doença. Também quero falar para todas as mulheres que não tenham medo, que vá ao médico, que façam os seus exames. É isso, é só se cuidar", aconselha Sandra.