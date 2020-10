Luiza Ambiel Reprodução

Por MH

Depois da punição de 24 horas sem água, os peões de 'A Fazenda 12' vão ficar sem café e culpada pelo castigo foi Luiza Ambiel. A participante pegou um doce da baia para comer, mas foi punida assim que ultrapassou a porta e tentou esconder os vestígios da comida no bolso do roupão. A ex-banheira do Gugu chorou de tristeza por ter cometido a infração.

Logo depois que o fazendeiro Mariano terminou de ler a punição - ficar sem café até a próxima reposição - Raissa lembrou que Luiza era a única participante que estava do lado de fora, próxima dos animais. Lipe e Lucas cogitaram se a peoa infringiu as regras de propósito.