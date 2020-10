Bruna Marquezine Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 11:50 | Atualizado 18/10/2020 11:56

Convidada do programa 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show', comandado pelo ator Eduardo Sterblitch no Globoplau, Bruna Marquezine revelou que já contraiu o novo coronavírus, mas não apresentou sintomas. "Foi bem estranho na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada", disse.

A atriz ainda contou que fazia o teste com frequência e não sabe como pegou a doença. "Nos últimos meses eu fiz muito trabalho, então toda semana eu fazia teste. Não saía de casa, estava tudo certinho. Não faço ideia de como peguei".