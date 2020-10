Jorge Aragão: comemoração Rafael Santanna/Divulgação

Por O Dia

18/10/2020

O cantor e compositor Jorge Aragão está internado desde terça-feira (13), no hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A coluna teve informações que o artista apresentou sintomas da Covid-19 e os médicos acharam melhor interná-lo. Procurada a assessoria da unidade hospitalar confirmou a internação.

"O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento. Ainda não há previsão de alta da UTI." O boletim médico é assinado por Paulo Henrique Ribeiro Bloise, Diretor Médico do Hospital Unimed-Rio

Em agosto do ano passado, Aragão também ficou internado alguns dias no mesmo hospital, onde passou por uma angioplastia, para desobstruir as artérias do coração.