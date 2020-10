Yasmin Brunet e Gabriel Medina Reprodução

Por O Dia

Gabriel Medina continua compartilhando fotos de sua viagem pelas Maldivas com a namorada Yasmin Brunet. O casal está curtindo férias e um tipo de lua de mel nas paradisíacas praias do lugar. "Praiou. Beach day with luv", escreveu o surfista. "Dia de praia com meu amor", em tradução livre.



"Obrigada por ser essa pessoa incrível. Lindo por dentro e por fora. Obrigada por me entender e viajar nas loucuras comigo", respondeu a modelo, se declarando ao namorado. "Te amo muito", completou em outro comentário.