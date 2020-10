Goleiro Bruno Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 13:55 | Atualizado 18/10/2020 18:50

O goleiro Bruno foi internado em um hospital com suspeita de intoxicação alimentar. Os jogadores e a delegação do timo Rio Branco-AC passaram mal após um jantar, onde a equipe está hospedada em um hotel da cidade de Bragança, no interior do Pará. Quatro jogadores precisaram de atendimento hospitalar, entre eles Bruno, por causa da gravidade dos casos.

O time do Rio Branco-AC teria uma partida neste domingo (18, contra o Bragatino-PA , a partir das 15h (de Brasília), no estádio Diogão, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Valdemar Neto, pediu para que a partida fosse cancelada e remarcada para uma data posterior, já que os jogadores não tinham condições de entrarem em campo. A CBF até às 14h não tinha dado resposta ao pedido, mas uma hora depois confirmou a transferência para esta segunda-feira (19) no mesmo horário.

Ao ter alta e ainda durante atendimento, Bruno chegou a tirar fotos com funcionários do local. Ele foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, em 2010, a 20 anos e 9 meses de prisão. Porém, ele recebeu liberação para jogar, pois cumpre a pena em regime semiaberto.

