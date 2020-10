Carlinhos Mendigo Reprodução Internet

Publicado 19/10/2020 05:00 | Atualizado 19/10/2020 20:50

Desde o final de julho, os seis leitores desta coluna sabem que Carlinhos Mendigo teve seu Instagram retirado do ar por conta de uma ordem judicial referente ao processo que sua ex, Aline Hauck, move contra ele. O humorista usou a rede social para atacar a família da mãe do seu filho, utilizando-se de termos pejorativos, como 'Peppa', 'Najila Hauck', 'put* psicopata maluca', 'escrota e filha da pu** sem escrúpulos e responsabilidade', 'estelionatários', 'golpistas', 'Najla 2'.

Pois bem. O humorista vinha tentando recuperar o perfil e até entrou com um pedido no Ministério Público, alegando que o desbloqueio da conta o ajudaria a buscar uma recolocação no mercado de trabalho, já que se encontra desempregado.

Só que o juiz manteve a decisão anterior: Carlinhos Mendigo continua com o perfil bloqueado. "Mesmo ciente dos termos da decisão que concedeu medidas protetivas de urgência, o requerido continuou utilizando sua página pessoal para tecer comentários vexatórios e após tomar ciência do bloqueio de sua conta na rede social continuou proferindo comentários indecorosos também contra o Poder Judiciário".



A decisão deve ser publicada hoje no Diário Oficial.