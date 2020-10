Coluna da Fabia Oliveira Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 05:00 | Atualizado 19/10/2020 09:42

A coluna soube que um humorista muito famoso, supostamente heterossexual, chamou um carro em uma corrida de aplicativo em São Paulo e foi da Rua Augusta até um bairro cheio de mansões na zona sul da capital paulista. No trajeto, encantado com o jovem motorista, esqueceu o distanciamento social e convidou o motorista para uns drinks e belisquetes. Rolou, se é que vocês me entendem. Só pelo serviço extra, o artista pagou R$ 150. Fetiche? A coluna torce que o moço tenha usado máscara, álcool em gel e camisinha.