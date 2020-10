Redação da Record Rio Divulgação

Por O Dia

O departamento de Jornalismo da Record Rio está em estado de alerta: sete profissionais foram afastados nos últimos dias diagnosticados com a Covid-19. O medo de que mais pessoas venham testar positivos para o coronavírus já ronda a redação em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A emissora pediu para redobrar os cuidados no local. Eita!