Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 18:29 | Atualizado 18/10/2020 19:06

Anitta compartilhou fotos de um novo ensaio sensual em suas redes sociais no início da noite deste domingo (18). As fotos foram feitas em sua casa e a cantora surpreendeu mais uma vez ao aparecer com os cabelos na cor rosa. "All pink", na tradução livre: "Todo rosa". Até três dias atrás, a Poderosa estava loira. Se esta colunista passar tantas tintas em tons diferentes em um curto espaço de tempo, fica careca. Com certeza!