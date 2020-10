Bárbara Labres e Débora Moura Reprodução de internet

Por O Dia

Desde agosto do ano passado que os seis leitores desta coluna sabe que a DJ Bárbara Labres e a influencer Débora Gonçalves Moura estão juntas. Pois bem. No domingo (18), a DJ compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece abraçando a influencer e dando um beijo em sua testa. "Linda de dentro pra fora", escreveu Bárbara na legenda da publicação.

Débora então respondeu: "Te amo tanto", seguido de um coração.