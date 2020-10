Antônio Casagrande e Zilu Godói Reprodução de internet

O namoro de Zilu Godói com o empresário Antônio Casagrande vai muito bem, obrigada. Tanto que a empresária resolveu se declarar publicamente ao completar seis meses de relacionamento: "Ontem (sábado, 17), comemoramos 6 meses de namoro... e eu só posso dizer que estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida! Cada dia que passa, você me surpreende com uma nova forma de amar! Que venham muitos e muitos meses ao seu lado! Te amo", escreveu ela em sua rede social.