Maurício Mattar faz festa de um ano para a filha, Ilha Mattar Divulgação

Por O Dia

Maurício Mattar fez uma festa linda para comemorar o primeiro aninho da filha, Ilha Mattar. Fruto de seu casamento com Shay Dufau, Ilha ganhou uma festa na tarde de domingo (18), na casa do ator, no Rio de Janeiro. O tema escolhido foi o circo e não faltaram balões coloridos, esculturas de focas, palhaços e um bolo de vários andares.

Luã, filho de Maurício com Elba Ramalho, também esteve na festa.