Ricky, o cachorro de Monique Evans não aceitou bem a separação da DJ Cacá Werneck e sua dona. Titia contou que o bichano está sem comer por estar sentindo falta da companhia dos outros dois cachorros, Big e Love, que foram morar com Cacá quando a relação chegou ao fim. Segundo a apresentadora, o cachorro anda triste.

"Meu cachorrinho Ricky é mais velhinho e fica arrasado porque ele estava acostumado com os outros dois cachorros. Ele ficou muito sozinho. Está sem comer. Estou mega preocupada", contou ela.



Monique, que vai passar uns dias na casa da filha Bárbara Evans, no interior de São Paulo, disse que deixará o cachorro com uma amiga. Ela ainda perguntou aos fãs se os remédios dela para depressão servem para o animal.

"Espero que ele melhore. Ele é o amor da minha vida. A comidinha em cima da cama para ver se ele come. Já fiz comidinha de verdade, arroz com franguinho... Ele está com depressão. Será que o meu remédio serve para ele?", questionou.