Cardi B reprodução - internet

Por O Dia

Cardi B desativou sua conta no twitter, depois de ler as mensagens e interagir com alguns internautas que comentaram sobre seu relacionamento iô-iô com o músico Offset.

Depois de ganhar um carro avaliado em R$ 5 milhões e uma festa polêmica de aniversário que vazaram até fotos explícitas, a rapper decidiu respirar com tranquilidade e desativou sua conta do microblog.

E a cada dia está mais envolvida com a música do Brasil: depois de cantar sucessos de Zezé Di Camargo e Luciano, Ludmilla e gravar com Anitta, a rapper postou vídeo nas suas redes cantando 'Chama Elas' do Bonde das Maravilhas.

@iamcardib ouvindo Bonde das Maravilhas manooo!! Ela chegou no auge do conhecimento brasileiro véi pic.twitter.com/9AmrbX0C2C