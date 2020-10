Giulia Be Reprodução de internet

Publicado 19/10/2020 15:39 | Atualizado 19/10/2020 15:46

Após Jade Magalhães anunciar sua separação de Luan Santana, andou se falando na internet que a causa do fim do noivado seria o ciúme de Jade pela aproximação profissional de Luan Santana com Giulia Be. A coluna, então, foi tirar essa história a limpo. Amigos próximos de Giulia contaram para esta colunista que a cantora não tem ideia de onde saiu essa elucubração.

Apesar de as fotos com o namorado terem saído do feed de Instagram de Giulia, ela ainda segue firme e apaixonada pelo rapaz, segundo esses amigos. Já há alguns dias essa história vem sendo ventilada em off na imprensa, mas a intenção é fazer com que o nome de ambos bombem, já que recentemente Luan e Giulia lançaram uma parceria. Tudo daria muito certo, se a dupla tivesse sido avisada desse 'marketing'. A questão é que nem Luan, nem Giulia souberam que existem funcionários armando toda essa jogada.

Na cabeça dessas pessoas, seria interessante Luan ser disputado por duas lindas mulheres, mas a questão é: onde, em pleno 2020, esse pensamento machista de que colocar duas mulheres disputando um homem faz sentido e é positivo? Marketing todo mundo faz, mas é preciso evoluir e entender que rivalizar mulheres não é legal, mesmo porque Giulia vem sendo atacada sem ter feito nada. Por outro lado, Jade é colocada como a mulher possessiva e que joga tudo para cima pelo ciúme.

Esta colunista ainda não descobriu o motivo real da separação - até onde se sabe -, não definitiva do casal, mas tem a certeza que ela em nada tem a ver com Giulia Be.