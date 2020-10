Paoola Oliveira Jeiza ( Paolla Oliveira ) Caption

Por O Dia

Paolla Oliveira fez uma revelação sobre sua família. A mãe da atriz, Daniele, acabou de se formar na faculdade de Medicina. "É a conclusão de um sonho após criar três filhos. Sonho é sonho e a gente tem que correr atrás. Minha mãe foi e conseguiu. A minha família tem muitos homens, mas as poucas mulheres são potentes, brabas e muito inspiradoras. Elas tiveram muitas dificuldades e nunca se deram por vencidas e eu sou assim", disse em live da Vogue Brasil.

A atriz, que vai apresentar um programa de moda no GNT, 'Curti Seu Look', em 2021, assumiu que meio que 'enlouqueceu' durante o isolamento social por cauda da pandemia do coronavírus. "Me questionei bastante, questionei a minha carreira, questionei tudo mesmo. Até me abandonei um pouco. Foram vários momentos de altos e baixos. Tiveram momentos para todos os gostos".