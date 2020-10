Vanusa e Rafael Vannucci Reprodução

Após 32 dias internada no Hospital dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo, a cantora Vanusa recebeu alta médica no dia 9 de outubro e nesta segunda-feira (19), Rafael Vannucci abriu o jogo sobre o estado de saúde de sua mãe. "As pessoas pensam que a minha mãe recebeu alta e saiu andando do hospital. Não. Isso não é verdade. Ela teve alta, foi muito bem tratada, mas a Vanusa tem uma doença cognitiva e está em um estágio muito avançado. A minha mãe tem uma demência mais forte e mais grave do que o Alzheimer. Só quem tem um parente com essas doenças sabe como é difícil e doloroso o tratamento", começa o produtor musical.

Segundo Rafael, Vanusa saiu de ambulância do hospital porque permanece deitada e ele que decidiu a volta de Vanusa para a clinica, onde estava há dois anos. "Foi uma decisão minha, claro que eu tenho o acolhimento da minha irmã Amanda, que está o tempo todo ao lado da nossa mãe. O motivo dela estar em Santos é justamente por causa da Amanda. Ela me apoiou. Claro que eu escutei os médicos que a acompanham e também a equipe que atendeu no Hospital dos Estivadores e eles consideram que ela precisa de acompanhamento o tempo todo. O estágio da doença de Vanusa é muito avançado e não seria indicado colocar uma enfermeira de dia e outra a noite porque ela precisa de acompanhamento integral e a clínica que ela já estava foi o melhor local apontado pelos médicos", explica.

O filho da cantora assume que recebeu vários ataques nas redes sociais pela sua decisão. "As pessoas me julgaram sem conhecimento de causa. A minha mãe está doente há 15 anos e só eu sei o que eu passo e o que a minha família passa. Sou forte e vou continuar lutando pela minha mãe hoje e sempre. Agradeço o respeito e o carinho das pessoas e posso dizer que ela é muito bem tratada e é visitada frequentemente por mim e pela minha irmã, Amanda. Nós cuidamos e damos carinho. Eu e minha irmã Amanda cuidamos de Vanusa", finaliza sem citar nenhum vez a outra filha de Vanusa, Aretha.