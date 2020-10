Raissa Barbosa reprodução - internet

Por O Dia

A assessoria de Raissa Barbosa fez uma live com a psicóloga Leticia Machado para esclarecer assuntos sobre borderline, que é um transtorno caracterizado pela instabilidade contínua no humor.



A psicóloga esclareceu e Raissa pode sim participar de 'A Fazenda' e citou que o estresse do confinamento pode aumentar os sintomas mesmo com a medicação.



Segundo consta, a direção do programa tinha conhecimento do transtorno de Raíssa e que durante o confinamento ela está sendo medicada diariamente.



Internautas subiram a hashtag 'borderline não é cena' ontem nas redes sociais e o assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais e muita gente buscou esclarecimento sobre o assunto e as pesquisas sobre o tema cresceram 350% no site de busca.