Virgínia Fonseca e Zé Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 20:09 | Atualizado 19/10/2020 21:03

O tempo fechou entre Virgínia Fonseca e Mallu Ohana. A influencer e mulher do cantor Zé Felipe fez vários stories detonado a ex-mulher do jogador Dudu, depois que vazaram áudios, onde ela conta ter ficado com Gusttavo Lima. Em um deles, ela contou que conheceu o sertanejo na casa do sogro de Virgínia e ainda falou que estavam todos da família presentes na resenha. " Ele falou para mim que estava separado da Andressa Suita. Faz uns dois meses, mais ou menos. Eu estava junto com Zé Felipe, Virgínia, todo mundo, aconteceu lá na casa do Leonardo”, disse ela na gravação vazada. Virgínia resolveu abrir o jogo, já que cobrou satisfação para Mallu.

"Eu postei aqui um print da conversa que mandei para Mallu e como eu esperava, não respondeu. Ela viu a mensagem e não respondeu. Ela foi no sítio em que nós estávamos e era só nós. Não tinha Leonardo nem tinha o Gusttavo era só resenha de amigos. Ela foi porque estava ficando com um amigo nosso. Ninguém convidou e ela foi porque esse amigo perguntou se podia levá-la. Não sei de onde, ela teve a capacidade de mentir, de envolver todo mundo e que ninguém ia desmentir", começou Virgínia.

Publicidade

A mulher de Zé Felipe continua falando mal de Mallu. "Ela quer ibope, quer fama e quer biscoito e só não marco ela aqui porque não quero dar ibope. Tudo mentira e vou dizer uma coisa: eu só vi o Gusttavo Lima uma vez na minha vida que foi no dia em que eu descobri que estava grávida. Ele foi buscar o Leonardo para jogar futevôlei. O Gusttavo Lima nunca foi em nenhuma resenha com a gente. Nunca tive intimidade com ele e aí vem essa mulher falar que 'ficou' com o Gusttavo numa resenha nossa! Não existe. Eu estou de cara! E logo agora que ele acabou de anunciar a separação da Andressa Suita, um momento tão delicado e vem essa mulher querendo causar. Peço desculpas ao Gusttavo e a Andressa por ela ter associado a resenha como um meio de causar essa polêmica. Se eu soubesse que ela tão mau-caráter desse jeito, eu jamais tinha aceitado dela ir na resenha", finalizou.

Virgínia Fonseca detona Mallu Ohanna após ela contar que ficou com Gusttavo Lima numa reunião na casa de Zé Felipe pic.twitter.com/wRc2EU2EB3 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 19, 2020

Publicidade