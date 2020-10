Luan Santana e Jade Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 20:19 | Atualizado 19/10/2020 20:43

Depois de Jade Magalhães confirmar o término do relacionamento de 12 anos com Luan Santana, foi a vez do cantor se pronunciar sobre o fim do noivado na noite desta segunda-feira (19). O cantor revelou que eles já não estão mais juntos há algumas semanas e que sofreu com o ponto final da história. Ele emocionou os fãs contando o momento em que os dois se conheceram.

"Conheci a Jade no palco. Ela topou dançar comigo, em um número do meu show. Tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento estranho nas mãos. E então, aconteceu algo enquanto dançávamos: senti cheiro de vida no pescoço dela.



Mas não era a época certa para interpretá-lo, afinal, eu era um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estrondosa e repentina. Meu primeiro pensamento foi: 'quero levar ela pro hotel depois do show.' Foi isso que pensei, foi isso que eu falei no ouvido dela. A resposta foi um 'não' desses bem grandes - até porque eu tremi o lábio um pouco quando fiz a pergunta, e devo ter passado insegurança pra ela. Ou ela simplesmente me achou parecido com uma lombriga. É, deve ter sido isso. Mas eu estava bem, ela também e a vida seguiu", contou



Luan também relembrou como correu atrás de Jade. "Um dia achei a Jade no Orkut. Lembrei daqueles olhos na hora. Começamos a conversar. No orkut consegui o MSN. No MSN consegui o telefone. Aliás sempre foi assim, inclusive depois que começamos a namorar, sempre passo a passo, sempre sem pressa, vivendo nossas fases com paciência. Fizemos vários assaltos à geladeira na madrugada para pegar barra de chocolate pela metade, um litro de coca-cola pela metade, colocar 'stranger thing' e ver ela dormir lá pela metade do episódio. Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam.



Nunca gostamos muito de vinho, mas a gente tomava mesmo assim, porque parece que todo casal tem que tomar vinho pra ser romântico. Jade gosta mais de gin tônica e eu de campari e uísque, mas tomamos champagne quando ficamos noivos naquele balão em Portugal. Foi uma tarde de estrelas.

Lembro que ficamos bêbados uma vez (ou muitas) em Trancoso, e fizemos amor numa casa na árvore, sentindo a brisa do mar. Foi uma noite de estrelas."



E por final o cantor assume o fim do romance: Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos, mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo 'adeus' e, sim, 'vai ficar tudo bem, ga'. E vai", finaliza.