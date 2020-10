João Gabriel D'Aleluia, Xande de Valois e Pedro Vaz Reprodução

Por O Dia

Os atores João Gabriel D'Aleluia, Xande Valois e mais dois amigos passaram por um grande constrangimento em um supermercado na Barra da Tijuca, no final da tarde de domingo. Os amigos foram fazer compras de alimentos e bebidas para um churrasco e seguranças do local ficaram vigiando os rapazes. "Estávamos com dinheiro, tudo certinho e na hora de comprar as carnes, os seguranças foram nos seguindo. Fingiram até que iam comprar também para não parecer que estavam de olho em nós. Uma situação ridícula. Estávamos mal arrumados, mas não justifica a atitude do vigia", contou Xande Valois. "Não dá para entender", completou João Gabriel D'Aleluia.