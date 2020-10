Renato Chocair Divulgação/Sergio Santoian

Publicado 20/10/2020 03:00 | Atualizado 20/10/2020 15:57

O ator Renato Chocair não esconde a ansiedade com a estreia do filme 'Lucicreide vai pra Marte!', protagonizado por Fabiana Karla. "Desejo que este filme realmente voe alto, a expectativa é a melhor possível. Foi um filme feito com muito amor e com uma equipe fantástica. É um projeto muito esperado pela Globo Filmes com um grande diretor como Rodrigo César e a talentosíssima Fabiana Karla. ,



O filme que foi gravado em Pernambuco e no parque da NASA em Orlando, nos Estados Unidos, estreará em 2021. Atualmente, Renato também está nas telinhas do Canal Viva na reprise da novela ‘Chocolate com Pimenta’, trama exibida em 2003, de Walcyr Carrasco. Ele revive o personagem Eugênio. "Foi uma experiência incrível. Uma novela linda e que fez muito sucesso na época. Trabalhei ao lado de atores generosos e isso é muito bom e também um grande aprendizado", contou Renato.