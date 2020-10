Ken Humano Reprodução do Instagram

Por MH

Publicado 20/10/2020 12:27 | Atualizado 20/10/2020 17:30

Jéssica Alves revelou em que foi expulsa do aplicativo de relacionamentos Tinder. Conhecida como Ken Humano antes de sua transição de gênero, quando ainda se chamava Rodrigo Alves, a modelo assumiu que se sentiu discriminada. "Entrei em contato por email e disseram que jamais poderei usar o aplicativo outra vez porque violei os protocolos deles, mas eu obviamente não fiz isso. Eu não tenho os mesmos direitos civis de me relacionar virtualmente, especialmente em tempos de Covid-19 em que não posso encontrar com pessoas? Fui provavelmente denunciada por pessoas que acharam que era uma conta fake. Mas será que não fui suspensa porque sou uma mulher trans? Me senti discriminada”, assumiu durante uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

A modelo ainda contou que ficou chateada porque estaria com uma paquera avançada no aplicativo. "Recebi várias mensagens, estava conversando com apenas um homem, alto, loiro, musculoso, atraente e independente, mas antes que pudesse dar o meu telefone a conta acabou suspensa”, lamentou Jéssica.