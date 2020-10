Luiza Ambiel e Raissa Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 12:45 | Atualizado 20/10/2020 13:09

Raissa e Luiza Ambiel declararam guerra em 'A Fazenda'. As duas andam se estranhando há dias, mas nesta terça-feira (20), o clima esquentou e elas trocaram 'gentilezas'. Tudo começou quando a ex-banheira do Gugu estava varrendo a área externa e a ex-miss bumbum reclamou da poeira já que se exercitava no local. As peoas começaram a discutir aos gritos assustando os outros participantes. Mion, é fogo no feno!

Publicidade