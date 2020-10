Xuxa Reprodução

Xuxa? É ela mesma. A apresentadora surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (20) ao aparecer caracterizada como Lady Gaga em uma campanha publicitária. A artista, que é embaixadora da marca de cosméticos responsável pelos cliques, encarnou duas eras diferentes da carreira da cantora.



"Joanne ou Chromatica?", disse na legenda, completando que os visuais foram para uma festa à fantasia de aniversário da marca, para promover os produtos. "Entrou no mood little monster para viver um dia de Lady Gaga. E no nosso site você encontra todas as melhores makes, para assim como a Xu, soltar a Gaga que vive dentro de você!"



'Joanne' é o quinto álbum de estúdio da cantora, conhecida pela famosa capa em que Gaga aparece de perfil e usando um chapéu. 'Chromatica' é seu sexto álbum, lançado durante a pandemia da Covid-19. As fotos são de Blad Meneghel.