Giovanna Lancellotti Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 14:12 | Atualizado 20/10/2020 14:25

Uma Giovanna Lancellotti mais ousada do que nunca levou os seguidores à loucura na madrugada desta terça-feira (20), após compartilhar um clique sensual no Instagram. A atriz escolheu uma camisola longa branca com uma fenda generosa, que mostrava a sua tatuagem íntima. A atriz estava sem calcinha. Para completar o figurino, Giovanna colocou uma bota de verniz vermelha com cano alto. Não demorou muito para que vários famosos parabenizassem a colega de profissão foto poderosa como Grazi Massafera, Bruno Gagliasso, Fernanda Paes Leme, Luísa Sonza, Maísa, entre outros. Que poder, Giovanna!