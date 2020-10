Sérgio Mallandro e os médicos Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 15:11 | Atualizado 20/10/2020 15:19

Sérgio Malandro teve alta médica nesta terça-feira (20) após oito dias internado com Covid-19 no Copastar, em Copacabana, zona sul do Rio. O humorista, de 65 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que faz a dança do 'Glu Glu' com os médicos. Ele também publicou uma foto agradecendo os cuidados. "Primeiramente agradecer a Deus como é importante ter fé em Deus. Quero agradecer toda equipe do Hospital Copastar que cuidou de mim como se fosse um filho! Um agradecimento a todos os fãs, familiares e amigos pelo apoio! Vamos dançar o Yeh Yeh!", escreveu.