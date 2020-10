Mallu Ohana Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 15:49 | Atualizado 20/10/2020 15:54

Mallu Ohana entrou no olho do furacão desde que vazou um suposto áudio, onde ela confirma ter tido um affair com Gusttavo Lima e que o primeiro encontro teria acontecido em uma festa do cantor Zé Felipe e a mulher, Virgínia Fonseca. "Quando alguém lhe ofender, insultar, querer tirar a sua paz, lembre-se da carroça: quanto mais vazia, mais barulho ela faz", desabafou nesta terça-feira (20) nos stories do Instagram, após os ataques do próprio Gusttavo e da influencer e nora de Leonardo.

O sertanejo voltou a negar o romance e ainda prometeu processar por calúnia e difamação quem estaria divulgando notícias falsas. Já Virgínia chamou Mallu de 'sem noção' e ainda disse que ela 'queria ibope, queria fama e biscoito'.