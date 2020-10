Zé Felipe e Virginia reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 16:02 | Atualizado 20/10/2020 16:20

Zé Felipe contou na tarde desta terça-feira (20), que sofreu ameaças de Mallu Ohana depois que ele e a namorada Virgínia Fonseca desmentiram um suposto áudio da ex-mulher de Dudu que afirmava ter ficado com Gusttavo Lima pela primeira vez em uma festa do casal. O affair teria acontecido enquanto o sertanejo estava casado com Andressa Suita.

Segundo Zé, Mallu enviou mensagens para um de seus amigos ameaçando expor segredos de seu relacionamento com a influenciadora, que espera o primeiro filho."Mallu, você mandou mensagem hoje para o João Victor, ameaçando, falando que ia contar coisas minhas e da Virgínia. Primeiramente, você viu a gente uma vez na sua vida. A gente teve o desprazer de conhecer você. Segundo, se você começar a falar de mim e da Virgínia e começar a inventar qualquer coisa, sejam um 'a', você se prepara, que a gente está equipado igual ao exército dos Estados Unidos. As consequências são com você. Faça o que quiser".

Zé Felipe diz que Mallu Ohana fez ameaças ao cantor e a mulher Virgínia Fonseca pic.twitter.com/KbaVP4PPOE — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 20, 2020