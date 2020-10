Jake Leal Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 16:33 | Atualizado 20/10/2020 19:28

Jake Leal, ex-participante do Big Brother Brasil comentou sobre os ataques extremistas de Raissa Barbosa que tem chamado a atenção em 'A Fazenda':

'O comportamento de Raissa é um dos assuntos mais comentados sobre o reality show. Tenho acompanhado e chego a me assustar com sua postura, que vai da calmaria à explosão em questão de segundos. Sei bem que quando estamos confinados nosso comportamento sofre alterações, mas o que acontece com ela deve ser algum distúrbio grave. Algumas pessoas comentam que com a Jojô ela nunca teve surtos. É impossível que alguém faça cena com uma coisa tão séria", declara a ex-BBB.