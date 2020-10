Mateus Carrieri e Biel Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 16:38 | Atualizado 20/10/2020 16:43

Mateus Carrieri fez um desabafo com Biel na madrugada desta terça-feira (20), em 'A Fazenda'. Os peões conversavam na baia sobre as recentes brigas e o ator revelou que não julga o cantor pelo passado. Ele lembrou que também tem problemas de rejeição. "Eu não quero ter problemas com você, não quero ficar brigando por cama. Eu nem sei do teu passado. Fiz filme pornô, até agora isso me persegue. Isso atrapalhou minha carreira. Fiz 3 filmes pornôs. Aqui quero mostrar que sou um cara legal, que respeito todo mundo. Eu tenho uma carreira de muito mais novelas e peças do que de filmes pornôs, sabe. Para eu ficar me martirizando a vida inteira"

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HM_-FzlZBik" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>