MC Rebecca Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 18:01 | Atualizado 20/10/2020 18:05

Enquanto aguarda a volta de sua agenda de shows, MC Rebecca não esconde que anda cuidado da forma física. Nesta terça-feira (20), ela compartilhou com os fãs cliques com um maiô de oncinha fio dental na praia e provou que está com tudo em cima. A cantora contou que aproveitou o calor do dia para dar um mergulho no mar: "Renovei minhas energias". O corpão da funkeira ganhou muitos elogios. "Isso é um corpo", escreveu uma seguidora. "Popozão maravilhoso", elogiou um segundo fã e o terceiro completou: "Diva é diva!".