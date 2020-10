Mileide Mihaile Divulgação

Por O Dia

Publicado há 11 segundos

Com mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram, empresária resolveu presenteá-los com o sorteio de duas motos



A empresária e influenciadora digital Mileide Mihaile iniciou a semana fazendo a felicidade de mais uma seguidora - desta vez, com a entrega da segunda moto sorteada em seu perfil, no Instagram. A sortuda da vez foi Ana Paula Ribeiro da Costa, do estado do Mato Grosso. Ela levou para casa uma moto zero km, com valor estimado em R$13.500,00, um presente especial da influencer e do seu amigo, o empresário João Berlezzi.



A entrega acontece poucas semanas após a entrega da primeira moto, feita pessoalmente para a seguidora baiana Alessandra Sales. “estou muito feliz com a entrega dessa segunda moto, algo que estava gerando muita expectativa em mim e nos meus seguidores. Por questões logísticas e para agilizar a entrega, resolvemos fazê-la de forma virtual, mas, claro, entrei em contato com a Ana Paula para parabenizá-la pelo prêmio e agradecer por todo o carinho”, explica Mileide.



O sorteio, válido em todo território nacional, foi auditado e registrado na Loteria Federal e tem a assinatura do Bazar Mulher, evento beneficente realizado anualmente por Mileide, em parceria com a empresa Pharmavie. Ao todo, cerca de 62 mil pessoas participaram da promoção, que contabilizou mais de 340 mil comentários dos seguidores de Mileide Mihaile.