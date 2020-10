Mister Jam - produtor musical Robert Thompson - Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 18:24 | Atualizado 20/10/2020 19:08

Mister Jam (45 anos) é um dos mais renomados produtores musicais do país, com 25 anos de carreira já produziu para grandes nomes do cenário artístico nacional e internacional.

Recentemente o produtor foi surpreendido com declarações da cantora Francinne (35 anos) alegando, em vídeo, que teria sido estuprada pelo produtor e que também viveu abusos psicológicos.

A notícia gerou cancelamento de contratos e projetos e acabou levando o produtor ao hospital que foi internado no Incor em São Paulo.

"A Massiva Music, minha empresa, contabilizou por baixo um prejuízo deR$200.000,00. A artista já foi notificada, através de nossa advogada Dra Deborah Sztaijnberg, para darmos a oportunidade dela apenas pagar os prejuízos sem a multa contratual prevista e sem as perdas e danos e estamos aguardando uma resposta', declarou o produtor.

Ontem, o produtor utilizou seu instagram para esclarecer tudo o que aconteceu e alegou ter sido vítima de um golpe oportunista. Mister Jam entrou com uma ação na justiça, pedindo R$ 200 mil devido aos prejuizos que a sua empresa teve.







A cantora Kesha passou por uma situação similar, segundo informou o Portal Popline, especializado em cultura pop: 'Atualmente Kesha pode até ter sua liberdade para criar e lançar sua música, mas a disputa contra Dr. Luke, produtor que tinha contrato de exclusividade com a cantora, foi longa e exaustiva durante anos. Em sua batalha judicial, Kesha afirmou que Dr. Luke a drogou e estuprou. Contudo, o produtor saiu vencedor em processo aberto por ele em 2014, que acusava a cantora de difamá-lo para poder sair de seu contrato', diz a matéria.

Coisas do show business!