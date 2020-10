Felipe Rodrigues e Simony reprodução da internet

Por O Dia

A cantora Simony utilizou suas redes sociais para anunciar o seu noivado com o cantor sertanejo Felipe Rodrigues, com quem namora há cinco meses.

Com anel de noiva, ela fez declaração de amor para o futuro marido: "Feliz por nós. Te amo vida. Vamos juntos escrever uma linda história", disse a cantora em um story

Recentemente, durante a gravação do novo DVD da cantora, ela foi surpreendida com o pedido de casamento.



Antes do anúncio, Simony postou uma foto do casal e escreveu:

"Um amor pra vida inteira. Meu lugar preferido. A melhor coisa e dormir e acordar com você . Eu te amo como nunca achei seria capaz de amar", disse apaixonadamente.