Oscar Magrini Reprodução

Por O Dia

O ator Oscar Magrini teve uma surpresa desagradável nesta terça-feira (2). A sua conta no Instagram com mais de 150 mil de seguidores foi invadida por hackers. "Apareceu uma mensagem durante uma conversa que estava tendo com uma amiga por direct dizendo que havia suspeita de que minha conta era um spam e me pedindo para preencher um formulário", informou o ator. "Resolvi reiniciar meu celular e, ao entrar novamente no Instagram, coloquei a senha e nada. Reiniciei a senha e nada do código chegar pra mim, pois já haviam tomado tudo. É uma máfia muito bem feita. Eles pegam [a conta] para vender", lamentou.



O SEO da MF Press Global, empresa de assessoria de imprensa e mídia social e amigo próximo de Magrini, Fabiano de Abreu, desconfiou que o ator pudesse estar com algum problema ao receber uma mensagem do amigo. "Desconfiei e logo procurei orientá-lo. Nunca houve tanta invasão, tantos hackers como agora, as pessoas de má índole estão em casa buscando uma maneira de prejudicar o outro para justificar a vida infeliz que tem ou para tentar ganhar dinheiro fácil já que não tem capacidade para ganhar de maneira honesta", disse Fabiano, que é especialista na área e completou: "Sempre falo para as pessoas para não clicar em nada que mandarem, nenhum link. Se o Facebook tiver que entrar em contato, será por email ou telefone.



Magrini teme perder o perfil e já entrou em contato com a rede. "Estou torcendo para recuperarem a minha página. Isso fica de alerta para todo mundi", agora é avisar ao máximo de pessoas possível para que ninguém clique em nada", disse.