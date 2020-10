Simaria Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 19:47 | Atualizado 20/10/2020 19:51

A cantora Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, está na Espanha, terra do marido, Vicente Escrig, e nesta terça-feira (20), ela compartilhou cliques da sua viagem pela Ilha de Formentera. A cantora curtiu a praia local com um maiô de manga longa e fez pose bem sexy na varanda da casa, onde está hospedada. "Minha palavra hoje é gratidão e a sua? Sem filtro", disse ela, que mostrou que estão com um corpão de dar inveja surpreendendo os seus seguidores.