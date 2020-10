Ana Furtado Reprodução

Em 2011, a apresentadora da TV Globo Ana Furtado pensou em montar uma clínica de estética em parceria com uma profissional do ramo e adquiriu um imóvel em lançamento, o One World Offices, que parecia ser uma excelente oportunidade de negócio e realização de um sonho. A negociação foi feita com a empresa MTT 300 Administração e Participações no valor de R$ 224.698,05, com uma entrada de R$ 16.574,85 e saldo financiado. O contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu a conclusão das obras para julho de 2014, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias. Entretanto, não foi o que aconteceu.

A entrega das chaves foi feita somente em 2016. A apresentadora alega que esse atraso prejudicou todo o planejamento de lançamento da clínica, a obrigando a alugar um outro espaço com um valor superior. Essa ação foi tomada para não prejudicar o lançamento da clínica. A construtora tentou fazer a entrega posteriormente, mas a apresentadora não aceitou e entrou com uma ação na Justiça contra a empresa, por rescisão contratual e danos morais, solicitando o reembolso dos valores pagos corrigidos.

A construtora Brookfield, responsável pela obra, alega que fez todos os esforços para a entrega das unidades, voltados para que o habite-se do empreendimento fosse devidamente expedido pelo Municipalidade do Rio de Janeiro/RJ, o que só ocorreu em 30 de junho de 2016.

O processo, de número 0040853-79.2015.8.19.0209 corre na 7a. Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, e ainda não há decisão do juízo sobre o caso.