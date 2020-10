Claudete Troiano Divulgação/RedeTV!

Parece que a relação entre a Ultrafarma e RedeTV! para parceria no programa de Claudete Troiano deu uma leve azedada. Isso porque o Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias e que é o patrocinador do programa feminino, viu parte de seu acordo com o canal ser quebrado.

O combinado era que a emissora poderia colocar no máximo um intervalo por edição e esse combinado tinha sido feito para que o programa tivesse maior tempo no ar, ficando assim a marca de Sidney em evidência. Acontece que, na prática, tem sido veiculados três breaks comerciais por programa, ou seja, a marca do patrocinador master (aquele que paga mais) aparece por menos tempo na televisão. O número maior de intervalos comerciais só beneficia a emissora que na prática "vendeu" aquele espaço e ainda assim quer faturar dando visibilidade a outras marcas.

Nos bastidores da emissora, já se fala que se o dono da Ultrafarma se irritar mais do que já anda irritado, ele pode cancelar o programa. Por conta disso, já há uma movimentação para deixar a volta do 'Tricotando' em stand by. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.