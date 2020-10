Escolinha do Professor Raimundo Escolinha do Professor Raimundo 2019 - Professor Raimundo (Bruno Mazzeo), Rolando Lero (Marcelo Adnet), Aldemar Vigário (Lucio Mauro Filho), Dona Bela (Betty Gofman), Dona Cacilda (Fabianna Karla), Seu Boneco (Marcius Melhem), Patropi (Marco Luque), Ptolomeu (Otaviano Costa), Baltazar da Rocha (Otavio Muller), Seu Peru (Marcos Caruso), Dona Catifunda (Dani Calabresa), Joselino Barbacena (Ângelo Antônio), Cândida (Maria Clara Gueiros), Seu Batista (Rodrigo Santana), Zé Bonitinho (Mateus Solano), Marina da Glória (Fernanda de Freitas), Eustáquio (Èrico Braz), Armando Volta (Evandro Mesquita), Dona Capitu (Ellen Roche), Nerso da Capitinga (Gui Santana), Galeão Cumbica (Kiko Mascarenhas), João Canabrava (Marcos Veras), Mazarito (Leandro Hassum), Suppapou Uaci (Welder Rodrigues), Seu Fininho (Paulo Vieira) e Cininha de Paula. Caption

Por O Dia

Publicado há 9 segundos

A coluna soube que o clima está pesadíssimo entre os humoristas da Globo desde que foi confirmado a unificação dos elencos de 'Fora de Hora', 'Zorra' e 'Escolinha do Professor Raimundo' para 2021. Todo mundo nervoso e tenso no departamento de humor da casa. Muitos os profissionais estão preocupados com a lista, que deve sair em breve, de quem fica e de quem vai embora. Os comentários dão conta de mais de 50 nomes demitidos nas próximas semanas. Ninguém mais ri nos bastidores e algumas rodinhas de fuxicos já são vistas pelos cantos.