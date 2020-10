Edi Rock e Thiaguinho Divulgação

O rapper Edi Rock, um dos precursores do rap no Brasil e membro-fundador do Racionais MC's, vai lançar seu próximo álbum, 'Origens Parte 2 - Ontem, Hoje e Amanhã', nesta sexta (23), pela Som Livre. Assim como em seu projeto solo anterior, o público também pode esperar novas parcerias com grandes nomes da música. Entre eles está o de Thiaguinho, que canta ao lado do artista na faixa 'Um Novo Amanhã'. "Quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz e foi uma alegria muito grande gravar com Edi. A gente se deu muito bem, a música é incrível, tem uma mensagem maravilhosa, positiva", completa Thiaguinho sobre a parceria.

Edi Rock também falou da música: "A minha intenção quando pensei nesse som foi atingir a família. Ela descreve exatamente o que eu faço com a minha. Quem não quer ter um dia bom e tranquilo com a sua? Tipo uma fórmula mágica da paz? Quis fazer um som para todos, desde a criança até o idoso, daqueles que as pessoas podem colocar na sala de casa ou no lazer com a família reunida, ouvir em alto e bom som. A mensagem é ter um dia bom, uma amanhã melhor, coisas boas, união, lazer, saúde, dias melhores com quem você quer bem e dividir isso com quem quer o seu bem também. Compartilhar da prosperidade merecida. Trabalhamos para que? Fazemos o corre pra ter o que, não é verdade? Eu me lembro quando batia cartão que o que eu mais pensava era no fim de semana. Esse som fala sobre isso, da melhor parte da vida, estar com quem você ama e fazer o que te faz bem", diz.