Carolina Ferraz Reprodução

Por O Dia

Publicado há 6 segundos

A apresentadora do ‘Domingo Espetacular’, na Record, Carolina Ferraz diz que está em uma ótima fase pessoal e profissional e por isso se sente cada vez melhor, mais bonita e segura. A coluna tem que concordar com a também atriz. Aos 52 anos, a mãe de Valentina, de 24 anos, e Isabel, de 5 anos, publicou um clique raro em que aparece de linda de biquíni tomando um banho de chuveirão. Ela ainda revelou que anda com 'saudades do verão'.