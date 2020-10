Marina Demori e os apresentadores Tiago Scheuer e Roberto Kovalick Reprodução

Por O Dia

Menos de 24 horas depois de anunciar o apresentador Márcio Gomes, a CNN fechou contrato com outra jornalista da Globo. A nova contratada é a repórter Marina Demori, de 26 anos, que trabalhava há quatro anos na afiliada TV Anhanguera, em Goiânia, e que vinha fazendo reportagens para os telejornais da rede 'Hora 1' e 'Bom Dia Brasil'. Ela se despediu da Globo, nesta terça-feira (20), e fez um post nas redes sociais. "Em todo esse tempo, fiz amigos incríveis, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me inspiram, de estar ao lado de gente grande e aprender com elas! Quanta honra e quanto aprendizado! A TV Anhanguera me deu consciência da importância do meu trabalho, da responsabilidade que carrego e do poder transformador do jornalismo na vida das pessoas.", começou no longo texto e completou a despedida. "Vou levar as equipes que põe o Bom Dia, o JA1 e 2, JC, e o GE no ar, sempre no meu coração. Sigo um novo caminho, com novos desafios pela frente!".

