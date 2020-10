Luana Piovani Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 21:25 | Atualizado 20/10/2020 21:36

Luana Piovani usou seu Instagram, na terça-feira (20), para contar que recorreu novamente ao botox para viver sua nova personagem em uma minissérie portuguesa. "Vim contar uma fofoquinha pra vocês. Você vê o que é ser atriz e brincar de começar novas personagens. Michele: unha, fui no dermatologista 'botoquei' a testa toda?", começou ela, em seus Stories.



"Porque as gurias são todas mais novas que eu. Personagem estava descrita para 27 anos. Oi? Ainda vou dar uma esticada na testa. E vou fazer ainda uma micropigmentação nessa sobrancelha aqui. Acho que vai combinar muito com ela, a Michele. Ela usa cílios, esses cílios que coloca um por um", detalhou.